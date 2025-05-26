Mourinho: 'Kazanmaya odaklanın!'

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Mücadele öncesi takımıyla son toplantısını gerçekleştiren Teknik Direktör Jose Mourinho, oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.
Portekizli teknik adam, karşılaşmanın lig sıralamasına bir etkisi olmayacağını vurgulasa da, sahaya galibiyet hedefiyle çıkılması gerektiğini belirtti. Mourinho'nun, "Sonuç tabloyu değiştirmeyecek olabilir ama bu, kazanmak için oynamayacağımız anlamına gelmez. Biz profesyoneliz ve sahada her zaman en üst düzey performansı göstermeliyiz. Rakibimiz ligden düşmüş olsa da hiçbir karşılaşma mücadele etmeden kazanılmaz. İlk düdükten itibaren üstün taraf olduğumuzu rakibe hissettirmeliyiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Mücadele öncesi takımıyla son toplantısını gerçekleştiren Teknik Direktör Jose Mourinho, oyuncularına önemli uyarılarda bulundu.
Portekizli teknik adam, karşılaşmanın lig sıralamasına bir etkisi olmayacağını vurgulasa da, sahaya galibiyet hedefiyle çıkılması gerektiğini belirtti. Mourinho'nun, "Sonuç tabloyu değiştirmeyecek olabilir ama bu, kazanmak için oynamayacağımız anlamına gelmez. Biz profesyoneliz ve sahada her zaman en üst düzey performansı göstermeliyiz. Rakibimiz ligden düşmüş olsa da hiçbir karşılaşma mücadele etmeden kazanılmaz. İlk düdükten itibaren üstün taraf olduğumuzu rakibe hissettirmeliyiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.
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