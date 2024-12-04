Mourinho için açıklama: "Bunu göremezsiniz"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun, Gaziantep FK maçındaki gol sevincinin detayları ortaya çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mourinho için açıklama: 'Bunu göremezsiniz'
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04 Aralık 2024 10:30
Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçında 2-1'den sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun önce Mert Müldür, sonra yardımcısı Zeki Murat Göle'yi sevinç yumağının içinden sertçe çekip kenara alması sosyal medyada gündem oldu.

Kulübe yakın kişiler konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maçın son saniyelerinde gelen mucize bir gol yoksa Mourinho'yu sevinirken göremezsiniz. Çünkü o sırada Mourinho kenarda, bir satranç oyuncusu gibi bir sonraki hamleyi düşünüyordur. Son maçta da öyle oldu. Bir türlü beklenen gol gelmeyince oyuna Cenk Tosun'u almak için oyuncuyu dördüncü hakeme yolladı. Tam o sırada Becao'nun golü gelince, Cenk'ten vazgeçti ve Mert'i oyuna sokmak istedi.

"Beyler işimize bakalım" dercesine önce Mert'i sevinç yumağının içinden çekti, sonra da ona istediği taktiği anlatması için yardımcısı Zeki Murat Göle'yi çekip savurdu. Ardından 66'da sağ beke çektiği Oğuz'u sağ açığa, Mert'i de sağ beke çekerek satrancına devam etti."



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