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Mourinho gözden çıkardı! Emre Belözoğlu talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Sırbistan uyruklu genç sağ beki Ognjen Mimovic için harekete geçti.

calendar 30 Temmuz 2025 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 11:07
Fotoğraf: AA
Mourinho gözden çıkardı! Emre Belözoğlu talip oldu
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Fenerbahçe'de gönderilecek futbolcular netleşirken, gözden çıkarılan isimlerin talipleri de çıkmaya başladı. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Sırp futbolcu için kırmızı-beyazlılar resmi kiralama teklifini sarı-lacivertli kulübe iletti.

Antalyaspor'un teklifinde dikkat çeken en önemli detay, Mimovic'e as kadro garantisi sunulması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, oyuncunun gelişimi için düzenli forma şansı vermeye hazır. Bu da Antalyaspor'u cazip bir seçenek haline getiriyor.



HOFFENHEİM DA DEVREDE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen genç oyuncu için sadece Antalyaspor değil, Avrupa'dan da talipler çıktı. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, Mimovic'i rotasyonda kullanmak amacıyla resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertli kulüp, hem Antalyaspor'un hem de Alman ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. Son karar ise oyuncuya bırakıldı.

KARAR AŞAMASINA GEÇİLDİ

Süper Lig'de düzenli forma giymek isteyen Mimovic'in, iki farklı rol teklifini değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını açıklayacağı öğrenildi. Antalyaspor'un ilk 11 garantisi sunması, transferde elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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