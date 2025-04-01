Mourinho derbi için adaylarını belirledi: 2 formaya 4 aday!

Mourinho, Galatasaray derbisinde ilk 11'in 9'unu belirledi. Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko ve Talisca 4'lüsünden 2'si 11'e dahil olacak. Dzeko ve Tadic'in aynı anda ilk 11'de olması beklenmiyor.

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Mourinho derbi için adaylarını belirledi: 2 formaya 4 aday!
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01 Nisan 2025 11:45
Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı Fenerbahçe için büyük önem arz ediyor. Sarı- Lacivertliler derbiyi kazanarak Beşiktaş'a kaybeden rakibine psikolojik üstünlük kurmak da istiyor.

Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. Portekizli teknik adam, rotasyon yapmayı düşünmüyor.

KALEDE İRFAN CAN

Kalede son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor. Savunmada ise Mert Müldür; Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic olacak.

Orta alanda Szymanski ve Fred oynarken sağ kanatta Oğuz Aydın atakları ile bindirme yapacak. İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak.

TADIC-DZEKO AYNI ANDA OLMAYACAK

Bu 9 futbolcunun dışında 4 kişiden 2'si 11'de dahil olacak. Sol kanatta Talisca ya da İrfan Can Kahveci tercih edilirken En-Nesyri'nin arkasında Dzeko ile Tadic'ten biri tercih edilecek.

Mourinho'nun temposuz olmaları nedeniyle hem Dzeko, hem de Tadic'i aynı ayda oynatmayacağı ve sadece birine yer vereceği öğrenildi. 

 
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