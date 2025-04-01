Mourinho derbi için adaylarını belirledi: 2 formaya 4 aday!

Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı Fenerbahçe için büyük önem arz ediyor. Sarı- Lacivertliler derbiyi kazanarak Beşiktaş'a kaybeden rakibine psikolojik üstünlük kurmak da istiyor.
Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. Portekizli teknik adam, rotasyon yapmayı düşünmüyor.
KALEDE İRFAN CAN
Kalede son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor. Savunmada ise Mert Müldür; Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic olacak.
Orta alanda Szymanski ve Fred oynarken sağ kanatta Oğuz Aydın atakları ile bindirme yapacak. İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak.
TADIC-DZEKO AYNI ANDA OLMAYACAK
Bu 9 futbolcunun dışında 4 kişiden 2'si 11'de dahil olacak. Sol kanatta Talisca ya da İrfan Can Kahveci tercih edilirken En-Nesyri'nin arkasında Dzeko ile Tadic'ten biri tercih edilecek.
Mourinho'nun temposuz olmaları nedeniyle hem Dzeko, hem de Tadic'i aynı ayda oynatmayacağı ve sadece birine yer vereceği öğrenildi.
Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. Portekizli teknik adam, rotasyon yapmayı düşünmüyor.
KALEDE İRFAN CAN
Kalede son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor. Savunmada ise Mert Müldür; Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic olacak.
Orta alanda Szymanski ve Fred oynarken sağ kanatta Oğuz Aydın atakları ile bindirme yapacak. İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak.
TADIC-DZEKO AYNI ANDA OLMAYACAK
Bu 9 futbolcunun dışında 4 kişiden 2'si 11'de dahil olacak. Sol kanatta Talisca ya da İrfan Can Kahveci tercih edilirken En-Nesyri'nin arkasında Dzeko ile Tadic'ten biri tercih edilecek.
Mourinho'nun temposuz olmaları nedeniyle hem Dzeko, hem de Tadic'i aynı ayda oynatmayacağı ve sadece birine yer vereceği öğrenildi.