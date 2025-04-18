Mourinho'dan Kayserispor maçı öncesi oyuncularına kritik uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezalı ve sakat oyuncuları olan Kayserispor'a karşı oynayacakları maç öncesi uyarıda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Kayserispor maçı öncesi oyuncularına kritik uyarı!
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18 Nisan 2025 11:41

Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Kayserispor'da eksikler can sıkarken Sarı-Lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'dan bu maç öncesi öğrencilerine uyarı geldi.

Portekizli çalıştırıcının "Artık sezonun son bölümündeyiz. Ligde sadece 7 maç kaldı. Hepsi bizim için final niteliğinde. Kazandığımız maçlardaki aynı ciddiyetle Kayserispor'a karşı oynayalım" dediği öğrenildi.

Kasımpaşa maçında 5 futbolcusu kart cezalısı durumuna düşen Kayserispor'da 2 isim sakatlık yaşamıştı. Majid Hosseini; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios cezalı duruma düşmüştü. Stephane Bahoken aşil tendonundan Yaw Ackah da hamstringinden sakatlanmıştı. 

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