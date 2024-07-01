Mourinho'dan 5 isme tam not, 3 isme çizik!

Fenerbahçe'de Portekizli hoca Jose Mourinho, ilk hazırlık maçı sonrası raporunu oluşturdu.
Sarı-Lacivertliler, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.
Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.
TUTULMASINI İSTEDİĞİ 5 İSİM
Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.
GİDECEK 3 İSİM AVUSTURYA'YA KALDI
61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı. 3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.
YOLCULUK YARIN
Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Avusturya'da üç hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle;
6 Temmuz Cumartesi: F.Bahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe- Strasbourg (Merkur Arena)
Sarı-Lacivertliler, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.
Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.
TUTULMASINI İSTEDİĞİ 5 İSİM
Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.
GİDECEK 3 İSİM AVUSTURYA'YA KALDI
61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı. 3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.
YOLCULUK YARIN
Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Avusturya'da üç hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle;
6 Temmuz Cumartesi: F.Bahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe- Strasbourg (Merkur Arena)