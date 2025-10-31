31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Mourinho, Benfica'yı birleştirdi!

Benfica başkanlık seçimleri final turuna kısa süre kala adaylar Rui Costa ve Noronha Lopes, TV'de kozlarını paylaştı.

Benfica'da başkanlık seçimlerinin 8 Kasım'daki final turuna kısa süre kala mevcut başkan Rui Costa ile muhalif aday Noronha Lopes, TV programında karşı karşıya geldi.
İlk tur seçimini yüzde 42.13 oy ile ilk sırada kapatan Manuel Rui Costa, "Mourinho'nun iki yıllık sözleşmesi var ve sezon sonunda ayrılabileceği bir madde var. Şu anda bunu sorgulamaya gerek yok. Bu yılı tamamlayacak. Olumlu sonuçlar için vargücüyle çalışıyor. Ligde şampiyonluk için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetler alacak. Mourinho'dan beklenen, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmesidir." ifadelerini kullandı.

Seçimi kaybetmesi durumunda Mario Branco'nun ayrılması durumunda Mourinho'nun konumun zayıflayıp zayıflamayacağı yönündeki soruya Rui Costa, "Branco devam edecek. Çünkü ben Benfica'nın başkanı olmaya devam edeceğim. Önemli olan bu." cevabını verdi.

"MOURINHO KAZANDIĞINDA HEPİMİZ KAZANACAĞIZ"

Başkan adayı Noronha Lopes, Mourinho'ya olan güvenini vurgulayarak, "Mourinho ile çalışacağım. Bruno Lage ayrıldığında geçici bir teknik direktör olmasını istemedim. Mourinho, Rui Costa'nın bulduğu çözümdü. Mourinho, Benfica'nın kazanması için belirleyici bir rol oynayacak. Mourinho kazandığında ise hepimiz kazanacağız." dedi.

"MOURINHO, KURMADIĞI TAKIMI DEVRALDI"

Noronha Lopes, "Transferler, takımın ihtiyaçlarına göre teknik direktörler ile karar verilir. Tarihimizin en büyük en büyük transfer yatırımını yaptığımızda, iki ay sonra yeni transferlerden bahsetmemizin tuhaflığını hatırlatmadan edemiyorum. Mourinho'nun sorunu, kendi seçmediği bir takımı devralmasıydı ve bu, geçen yıl Bruno Lage'nin sorunu ile aynıydı. Her teknik direktör kazanmakta büyük zorluk çeker, bu yüzden yetkinliğin temel olduğu bir proje getiriyoruz." diyerek sözlerini sürdürdü.

Başkan adayı Lopes, "Sportif direktör seçimim belli, Pedro Ferreira. Jose Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olarak kusursuz bir davranış sergiledi. Benfica'ya oy verdiğini söyledi. Seçim meselelerine karışmadı. Mourinho'dan böyle bir tepki beklemiyordum. Mourinho'nun büyük bir teknik direktör olduğunu garanti edebilirim. İlk gün, yöneticilerimizle oturup Mourinho'nun kazanması için tüm koşulları yaratacağız. Kimse bir şey garanti edemez ama projemiz iyi ve Mourinho'nun bizimle çalışmak istediğinden eminim." diyerek sözlerini sürdürdü.

"MOURINHO'DAN ŞAMPİYONLUK BEKLEMİYORUM"

Lopes, "Mourinho'nun bu yıl şampiyon olacağına inanıyorum. Mourinho, kendisi tarafından seçilmeyen zayıf bir kadroyu çalıştırıyor, bu durum göz önünde bulundurularak beklentiler ayarlandı. Bunun sorumluluğunu ona yükleyemeyiz. Tüm turnuvaları kazanmaya çalışmalı, bu değerlendirme sezon boyunca yapılacak. Jose Mourinho'nun göreve başlama şekli göz önüne alındığında, şampiyon olmasını talep etmek mümkün değil ve Mourinho'dan bu yıl şampiyon olmasını talep etmiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.