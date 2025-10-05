05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-045'
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
0-045'
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
0-172'
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
0-130'
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Mouandilmadji: "Atmış olduğumuz gol ofsayt değildi"

Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

05 Ekim 2025 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mouandilmadji: 'Atmış olduğumuz gol ofsayt değildi'






Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, mücadeleye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Mouandilmadji, Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek,  "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık. Yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. Atmış olduğumuz goldü, ofsayt değildi. Penaltı da vardı." ifadelerini kullandı.
 
Alınan 1 puandan memnun olmadıklarını vurgulayan golcü oyuncu,  "1 puandan mutlu değiliz. Daha fazlasını hak ettik." diyerek hakem kararlarına da dolaylı yoldan tepki gösterdi.
 
Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından Samsunspor'un savunma oyuncusu Lubomir Satka da karşılaşmayı değerlendirdi.
 
Takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Satka, "Bugün çok çok iyi performans gösterdik. Daha 3 gün önce Varşova'da deplasmanda oynadık. Bugün de aynı karakteri gösterdik. İyi oynadık. Gol eksikti sadece," dedi.
 
 
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.