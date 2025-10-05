Mouandilmadji: 'Atmış olduğumuz gol ofsayt değildi'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, mücadeleye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mouandilmadji, Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık. Yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. Atmış olduğumuz goldü, ofsayt değildi. Penaltı da vardı." ifadelerini kullandı.

Alınan 1 puandan memnun olmadıklarını vurgulayan golcü oyuncu, "1 puandan mutlu değiliz. Daha fazlasını hak ettik." diyerek hakem kararlarına da dolaylı yoldan tepki gösterdi.