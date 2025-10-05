Mouandilmadji: 'Atmış olduğumuz gol ofsayt değildi'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, mücadeleye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mouandilmadji, Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık. Yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. Atmış olduğumuz goldü, ofsayt değildi. Penaltı da vardı." ifadelerini kullandı.
Alınan 1 puandan memnun olmadıklarını vurgulayan golcü oyuncu, "1 puandan mutlu değiliz. Daha fazlasını hak ettik." diyerek hakem kararlarına da dolaylı yoldan tepki gösterdi.
Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından Samsunspor'un savunma oyuncusu Lubomir Satka da karşılaşmayı değerlendirdi.
Takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Satka, "Bugün çok çok iyi performans gösterdik. Daha 3 gün önce Varşova'da deplasmanda oynadık. Bugün de aynı karakteri gösterdik. İyi oynadık. Gol eksikti sadece," dedi.