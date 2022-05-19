Motosiklet Avrupa Pist Şampiyonası'nda 7 Türk sporcu yarışacak

Sırbistan'da hafta sonu Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenecek Avrupa Pist Şampiyonası'nda 7 Türk sporcu da mücadele edecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'nın National Driving Academy (Navak) Pisti'nde 21-22 Mayıs tarihlerinde koşulacak yarışlarda, Türkiye'yi Ömer Utku Karpuz, Muammer Nuri Karakaya, Erdem Demiroğlu, Furkan Eryılmaz, Salih Yiğit Teker, Fatih Şahin ve Mert Konuk temsil edecek.



Sporcular SSP300, SSP600, F600, F1000 sınıflarında yarışacak.



Organizasyonda 21 Mayıs Cumartesi günü üçüncü ayak yarışları, 22 Mayıs Pazar günü de dördüncü ayak yarışları yapılacak.









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