MotoGP'de sezonun ilk yarışını Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun ilk etabı Portekiz Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunun ilk etabı, Portimao kentindeki 4,59 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.



Dünkü sprint yarışını da kazanan son şampiyon Bagnaia, istikrarlı bir tempoda sürdürdüğü yarışta bitiş çizgisini ilk sıra geçti ve sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Yarış boyunca zirve için birçok atak gerçekleştiren Aprilia ekibinin İspanyol pilotu Maverick Vinales, liderin 0.687 saniye gerisinde ikincilik, liderin 2.726 saniye arkasında kalan Mooney VR46 takımından İtalyan pilot Marco Bezzecchi ise üçüncülük elde etti. İtalyan pilot, kariyerinde ikinci kez podyuma adını yazdırdı.



MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ise pole pozisyonunda başlamasına rağmen yerini koruyamadığı yarışın ilk turlarında aracının dengesini kaybetti ve CryptoDATA RNF ekibinden Portekizli Miguel Oliveira'nın aracına çarptı. Kaza nedeniyle iki sürücü de yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.



Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.



Pilotlar klasmanı



1. Francesco Bagnaia (İtalya): 37 puan



2. Maverick Vinales (İspanya): 25



3. Marco Bezzecchi (İtalya): 16



4. Johann Zarco (Fransa) 15



5. Jack Miller (Avustralya): 15





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