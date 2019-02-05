"BENİM İÇİN İYİ TECRÜBE OLACAK"

"EMENİKE İLE KONUŞTUM"

"İDOLÜM ZİDANE"

"TARAFTARA DAHİL OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"FUTBOLU SEVİYORUM"

"ALİ KOÇ BENİ İSTEDİ, BURADAYIM"

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Chelsea'den 1,5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, sarı-lacivertli kulübün resmi Youtube hesabınaa samimi bir röportaj verdi."Açık olmak gerekirse; Türk Ligi büyük bir lig. Türk Ligi hakkında videolar izledim. Herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar.""Herkes futbolcuları konuşuyor. Aslında buraya gelmeden önce bir kaç oyuncu ile konuştum. Tavsiye edenler oldu. Benim için çok iyi bir tecrübe olacak.""Daha yeni vardım ve iner inmez güzel duygular hissettim. Güzel olacak ve İstanbul güzel bir şehir.""Türk insanı dostane ve herkes burada mutlu. En önemli olan şey de bu. Görmek için sabırsızlanıyorum.""Evet, aslında kulübün ne kadar iyi olduğunu, bunun gibi şeyler konuştuk. Büyük bir kulüp olduğunu, geçmişte oynayan oyunculardan ve ne kadar büyük isimlerin oynadığı konusunda konuşmalar oldu.""Hatta bir iki Nijeryalı oyuncu ile de konuştum, Emenike gibi. Kulüp hakkında olumlu konuştular. Kulübün tarihi mükemmel ve burada olmaktan mutluyum.""İdolüm Zidane, o büyük bir oyuncuydu. Sahdaki hareketleri, oynama şekli daha rahattı ve topla oynarken kendinden emindi.""Sadece şunu söylemek istiyorum. Taraftarların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlardan isteğim arkadaşlarımın ve benim arkamda olmaları. Umarın sizi mutlu ederiz. Takımla birlikte çok çalışıp sizi mutlu etmek istiyorum. Sadece bir gülüş ve mutluluk. Sizin mutlu ve rahat olmanızı istiyorum.""Futbol oyun. sadece oyunu seviyorum. Futbol oyununu seviyorum.""Benim buraya gelmemde Damien'in (Comolli) payı büyük. Başkana ve Damien'a teşekkür etmek istiyorum. Evet, evet harika birisi, bana bazı şeyler gösterdi. Başkanla uzunca her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. Kulüp başkanı ile konuşmak güzel. O benim buraya gelmemi istedi. Buradayım. Buraya gelmeyi istedim. Yapabileceğimin en iyisini yapıp Fenerbahçe'yi mutlu etmek istiyorum."