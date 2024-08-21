Moryke Fofana, Manisa FK'de fark yarattı

1. Lig ekibi Manisa FK'ye transfer olan Moryke Fofana, ilk 11'de forma giydiği ilk maçta kalitesini gösterdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Moryke Fofana, Manisa FK'de fark yarattı
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21 Ağustos 2024 16:56
1'inci Lig'in Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli Moryke Fofana ilk 11'de forma giydiği ilk maçtan kalitesini kanıtladı.

İlk hafta 3-2 kaybedilen İstanbulspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil olan 32 yaşındaki forvet, geçen hafta Sakaryaspor önünde ilk kez 11'de yer aldı.

Fofana attığı 2 şık golle takımını mağlup durumdan öne geçirmesine rağmen siyah-beyazlılar yıldız futbolcu 65'inci dakikada oyundan çıktıktan sonra uzatmada kalede gördükleri golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Fofana, 2017'den beri oynadığı Türkiye'de Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da da görev yapmıştı

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