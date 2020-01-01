Morris, ESPN'in en iyi 100 listesini "çöp" olarak niteledi

Los Angeles Lakers forveti Markieff Morris, ESPN'in oyuncu sıralama listesini "çöp" olarak nitelendirdi.



Morris, 2020-21 sezonu için NBA'deki en iyi 100 oyuncuyu değerlendiren ESPN'in listesi hakkındaki düşüncelerini Twitter'da paylaştı.



Sonuçlar hoşuna gitmeyen Morris, listeyi "çöp" olarak nitelendirirken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis'in sırasıyla 1 numara ve 2 numarada olmasından ötürü mutlu olduğunu da dile getirdi:



"ESPN, listeniz her zamanki gibi çöp! Ama 1 ve 2 numarayı doğru seçmişsiniz! Aynısını bir süredir söylüyorum!"



Ayrıca, Markieff'in kardeşi Marcus, ESPN tarafından 99'uncu sırada yer aldı.



