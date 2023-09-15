Serbest oyuncu Markieff Morris, kendisini iterek sakatlayan Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "hak ettiğini bulacağını" söyledi.



Kasım 2021'deki bir maç sırasında Jokic ile hararetli bir tartışmanın ortasında yer almış olan tecrübeli oyuncu Morris, geçtiğimiz günlerde 'All The Smoke' isimli podcast'te bu olay hakkında konuştu.



Morris, Miami Heat forması giydiği dönemde meydana gelen olayda Jokic'e sert bir faul yaptıktan sonra Sırp süperstar tarafından arkadan itilmiş ve bunun sonucunda boynu sakatlanarak aylarca parkelerden uzak kalmıştı.



Sonrasında Jokic'i kışkırtma suçundan ötürü lig tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırılmış olan, Markieff durumu şu şekilde açığa kavuşturdu:



"160 kiloluk bir adam beni hazırlıksız yakaladı sadece, hiçbir şey yapmış değil. İki hafta sonra oynamama izin çıkmıştı, ancak beni oynatmamışlardı. Sakatlandığım ya da acı çektiğim falan yoktu. Beklemediğim anda bir darbe yedim sadece.



O sanki ona zarar vermeye çalışıyormuşum gibi davrandı. Ama lig de böyle göstermeye çalıştı. Bana ne diye ceza kesiyorsunuz? Darbe yiyen kişi benim."



