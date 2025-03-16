Morata, Galatasaray'a adapte oldu!

Sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Alvaro Morata, son 2 maçta gösterdiği performans ile birlikte takıma alıştığını kanıtladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Morata, Galatasaray'a adapte oldu!
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16 Mart 2025 12:29
Son güncelleme 16 Mart 2025 12:33
Alvaro Morata, ara transfer döneminde geldikten sonra yaşadığı sakatlıkla şanssızlık yaşamıştı. Ancak İspanyol forvet son 2 maçta hem takıma adapte olduğunu gösterdi hem de Okan Buruk'un planlarına sadık kaldı.

ANTALYA MAÇINDA 2 GOLE KATKI

Antalyaspor maçında Victor Osimhen'e şık bir asist yapan Morata, penaltıda da Nijeryalı yıldızın jestiyle topu ağlara gönderdi. 1 gol, 1 asistle günü tamamladı.

3 GOL 1 ASİST

Galatasaray formasını 6 kez giyen İspanyol yıldız, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. 
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