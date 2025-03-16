Morata, Galatasaray'a adapte oldu!

Alvaro Morata, ara transfer döneminde geldikten sonra yaşadığı sakatlıkla şanssızlık yaşamıştı. Ancak İspanyol forvet son 2 maçta hem takıma adapte olduğunu gösterdi hem de Okan Buruk'un planlarına sadık kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ANTALYA MAÇINDA 2 GOLE KATKI
Antalyaspor maçında Victor Osimhen'e şık bir asist yapan Morata, penaltıda da Nijeryalı yıldızın jestiyle topu ağlara gönderdi. 1 gol, 1 asistle günü tamamladı.
3 GOL 1 ASİST
Galatasaray formasını 6 kez giyen İspanyol yıldız, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
ANTALYA MAÇINDA 2 GOLE KATKI
Antalyaspor maçında Victor Osimhen'e şık bir asist yapan Morata, penaltıda da Nijeryalı yıldızın jestiyle topu ağlara gönderdi. 1 gol, 1 asistle günü tamamladı.
3 GOL 1 ASİST
Galatasaray formasını 6 kez giyen İspanyol yıldız, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.