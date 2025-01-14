Monza'nın 11 maçlık kazanamama serisi son buldu

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Monza ile Fiorentina karşı karşıya geldi.



U-Power Stadyumu'nda oynanan maçta Monza, Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Monza'nın gollerini 44. dakikada Patrick Ciurria ve 63. dakikada Daniel Maldini kaydetti.



Fiorentina'nın tek golünü ise penaltıdan Lucas Beltran attı.



11 MAÇLIK KAZANAMAMA SERİSİ SONA ERDİ



Bu sonuçla birlikte Monza, 11 maçlık kazanamama (3B 8M) serisine ve 5 maçlık puan hasretine son verdi.



Monza deplasmanından da mağlup ayrılan Fiorentina ise 5 maçtır kazanamıyor. (1B 4M)



OLUŞAN PUAN DURUMU



Maçın ardından oluşan puan durumunda Monza 13 puanla son sırada bulunuyor.



Konuk ekip Fiorentina ise 32 puanla 6. sırada.



