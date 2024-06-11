Monza, MANU'dan transfer yaptı!

Monza, Manchester United'dan 19 yaşındaki sağ kanat Omari Forson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Monza, MANU'dan transfer yaptı!
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11 Haziran 2024 21:33
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United'da ayrılık kararı alındı.

Monza, İngiliz devinin 19 yaşındaki genç oyunsunu kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi, 19 yaşındaki İngiliz oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Monza, Forson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig'de bu sezon 4 maça çıkan genç sağ kanat, 1 asistlik performans sergiledi.

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