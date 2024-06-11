Monza, MANU'dan transfer yaptı!

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United'da ayrılık kararı alındı.
Monza, İngiliz devinin 19 yaşındaki genç oyunsunu kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan ekibi, 19 yaşındaki İngiliz oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Monza, Forson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Premier Lig'de bu sezon 4 maça çıkan genç sağ kanat, 1 asistlik performans sergiledi.
Monza, İngiliz devinin 19 yaşındaki genç oyunsunu kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan ekibi, 19 yaşındaki İngiliz oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Monza, Forson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Premier Lig'de bu sezon 4 maça çıkan genç sağ kanat, 1 asistlik performans sergiledi.
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