Montella: 'Son dakikalarda kazanacağımızı söylemiştik'

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın bekledikleri ve tam hazırlandıkları gibi geçtiğini söyledi.



Giresun ekibinin ligin son 9-10 haftalık periyodundaki iyi performansına değinen Montella, şöyle konuştu:



"Yani çok formda olan bir takım. Rakibi bozan bir takıma karşı da oynayacağımızı biliyorduk. Baktığınızda çocuklarımız da hiçbir şekilde pes etmedi. Sadece ikinci yarının bir 10 dakikalık bölümünde konsantrasyonumuz düştü. Maçı son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı da söylemiştik futbolcularımıza. O yüzden sonuna kadar inandıkları için onları tebrik etmek istiyorum."





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