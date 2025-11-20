20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Montella'nın ricası: 27. haftanın ertelenmesi

Vincenzo Montella, Dünya Kupası play-offları öncesi takımla daha çok birlikte olma adına ligin 1 hafta ertelenmesi ricasında bulunmuştu. TFF, erteleme için harekete geçti.

calendar 20 Kasım 2025 09:24
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
A Milli Takımımız'ın 26 Mart'ta Dünya Kupası play-off yarı finali, 31 Mart'ta da final mücadelesi olacak.

Vincenzo Montella, "Belki bir ricada bulunabilirim." diyerek takımla daha çok beraber olmak adına ligin 27. haftasında erteleme ricasında bulunacağını söyledi.

İtalyan çalıştırıcının bu fikrini maç öncesinde TFF ile paylaştığı ortaya çıktı. TFF'nin önümüzdeki günlerde kulüplerle görüşerek bu yönde karar alacağı ileri sürüldü.

27. haftanın daha sonra hafta içinde müsait bir günde oynatılması planlanıyor.

Dört Büyükler'in 27. haftada oynayacağı maçlar

Beşiktaş - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Göztepe - Galatasaray
Eyüpspor - Trabzonspor

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
