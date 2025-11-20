Montella'nın ricası: 27. haftanın ertelenmesi

A Milli Takımımız'ın 26 Mart'ta Dünya Kupası play-off yarı finali, 31 Mart'ta da final mücadelesi olacak.



Vincenzo Montella, "Belki bir ricada bulunabilirim." diyerek takımla daha çok beraber olmak adına ligin 27. haftasında erteleme ricasında bulunacağını söyledi.



İtalyan çalıştırıcının bu fikrini maç öncesinde TFF ile paylaştığı ortaya çıktı. TFF'nin önümüzdeki günlerde kulüplerle görüşerek bu yönde karar alacağı ileri sürüldü.



27. haftanın daha sonra hafta içinde müsait bir günde oynatılması planlanıyor.



Dört Büyükler'in 27. haftada oynayacağı maçlar



Beşiktaş - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Göztepe - Galatasaray

Eyüpspor - Trabzonspor



