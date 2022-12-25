Montella: "Galibiyet memnuniyet verici"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük maçı sonrası, "Zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Montella: 'Galibiyet memnuniyet verici'
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25 Aralık 2022 16:37
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, "Zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına teşekkür etti.

Maçı istedikleri gibi tam olarak bitiremediklerini ancak takımın performansından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Montella, şunları kaydetti:

"Oyuncularım sonuna kadar takım halinde skoru korumayı başardı. Genellikle bu tür maçlar çok zor oluyor. Böyle bir galibiyet almak çok memnuniyet verici. Aslında çok büyük fedakarlıkların da yapıldığı bir maçtı. Takımımız takvime bakarsak 72 saat bile geçmeden tekrardan maç oynamak zorunda kaldı. Tabii ki zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici." 




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