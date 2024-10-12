Montella'dan forvet yanıtı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, "Milli Takım bir forvet sorunu yaşıyor mu?" sorusunun ardından, "Bu soruyu özlemiştim. Bir senedir bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bizim takımımızda her futbolcu gole gidebiliyor. Öyle bir sorunum yok benim yeter ki gol atalım ve kazanalım." yanıtını verdi.



Montella, daha önce de İzlanda galibiyetinin ardından, forvet konusunda, "Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem, son 10 dakikayı forvet olarak oynadı ve kendi gücünü kullanarak 3. golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı. Çok önemli bir maçımızda da Barış da forvet oynadı. Hırvatistan maçında forvet oynadı ve gol attı. Gol, goldür. Nereden attığınız önemli değil, önemli olan gol atmak" sözlerini sarf etmişti.



