Montella'dan Arda Güler yanıtı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından Arda Güler sorusuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montella'dan Arda Güler yanıtı
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23 Mart 2025 22:59
Son güncelleme 23 Mart 2025 23:01
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, basın toplantısında Arda Güler'in performansı için gelen soruya cevap verdi.

İtalyan teknik adam, "Özel konuşmalarımızı paylaşmayacağım. Özel bir futbolcu. Bu maçta da özel bir performans sergiledi. Çok zor bir anda özel bir gol attı. Çok mücadele etti, koştu, yoruldu. Çıkarırken zorlandım. Biliyorum durumunu. İrfan'ın da girmesi gerekiyordu. Arda'yı riske etmek istemedim. Sakatlansın istemedim. Durumu anlayacaktır." dedi.

Macaristan karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 39. dakikada fileleri havalandıran Arda Güler, karşılaşmanın 64. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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