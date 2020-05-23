Galatasaray'ın gelecek sezon da Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katma planlarını Monaco'nun aldığı flaş kararla sekteye uğradı. 2020-2021 sezonunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Monaco, kadrosunda yer alan 30 futbolcuyu da satış listesine koydu ve bu isimler arasında Henry Onyekuru da var.Üst üste ikinci sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyecek olan ve bu doğrultuda yaklaşık 80 milyon euroluk gelirden de mahrum kalacak olan Monaco'da başkan yardımcısı Oleg Petrov da gelecek sezon büyük oranda küçülmeye gideceklerini ve kulübe ekonomik girdi sağlayacak satışlar yapacaklarını açıkladı.Yılda 3.5 milyon euro kazanan Islam Slimani ile gelecek sezon devam etmeyecek olan Monaco, Stevan Jovetic, Kamil Glik, Jemerson ve Wissam Ben Yedder'i de satış listesine koyarak en az 50 milyon euroluk bir satış potansiyeli oluşturmak istiyor.Monaco'daki en büyük sorunlardan biri de Cesc Fabregas. Monaco ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten 7 milyon euro kazanan Fabregas ile de yollarını ayırmak isteyen Monaco, İspanyol futbolcu ile de sözleşmesini fesh etmek istiyor.Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru'yu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı futbolcudan en az 8 milyon euroluk bir satış bekliyor. Onyekuru'yu bonservis bedeli ile satın almasına şu anki şartlarda imkan olmayan Galatasaray'ı bu yaz sonunda da bu transfer sürecinde oldukça zorlu bir ortam bekliyor.