Monaco, Nikola Mirotic için teklif yapmaya hazırlanıyor

Fransa'nın AS Monaco Basket ekibi, yıldız oyuncu Nikola Mirotic için üç yıllık bir teklif hazırlığında. Haberi İspanyol gazeteci Chema de Lucas duyurdu.

Haber; -Sportando, Fotoğraf; X.com
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Monaco, Nikola Mirotic için teklif yapmaya hazırlanıyor
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29 Nisan 2025 14:03
Son güncelleme 29 Nisan 2025 14:04
Fransa'nın AS Monaco Basket ekibi, yıldız oyuncu Nikola Mirotic için üç yıllık bir teklif hazırlığında. Haberi İspanyol gazeteci Chema de Lucas duyurdu.

Bilindiği üzere, Mirotic'in 2024 yılında imzaladığı 2+1 yıllık kontratında bu yaz bir çıkış opsiyonu bulunuyor. Monaco, geçtiğimiz iki yaz transfer döneminde başarısız kalan girişimlerinin ardından yeniden şansını denemek istiyor.

RealOlimpiaMilano'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, "Bu noktada alternatif senaryolar ortaya çıkıyor: Monaco ve Hapoel Tel Aviv gibi takımlar, Mirotic'i Milan'dan koparabilmek için zengin teklifler ve iddialı projeler sunmaya hazırlar. Bu seçeneklerin dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor," ifadelerine yer verilmişti.

Monaco'nun, Mirotic'e yalnızca finansal anlamda değil, sportif proje açısından da cazip bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor.

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