Monaco, Henry Onyekuru'yu kampa çağırdı

Gil Dias'ı Benfica'ya gönderen Keita Balde için de İtalyan ekibi Inter'le görüşmelere devam eden Monaco'nun Henry Onyekuru'ya bir şans daha vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Monaco, Henry Onyekuru'yu kampa çağırdı
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02 Temmuz 2021 13:07
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer geliyor. Sezonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan sarı-kırmızılılarda, gidecek ve gelecek oyuncular netleşirken Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'da da flaş bir gelişme yaşandı.

Gil Dias'ı Benfica'ya gönderen Keita Balde için de İnter'le görüşmelere devam eden Monaco'nun Nijeryalı oyuncuya bir şans daha vermeye hazırlandığı iddia edildi. Teknik direktör Niko Kovac'ın geçen sezon kendisini hayal kırıklığına uğrattığı için devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Onyekuru'dan bu kez umutlu olduğu bildirildi.

Galatasaray'da daha önce 3 farklı dönem kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, hızı ve yetenekleriyle sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden olmuştu. Onyekuru, Galatasaray'da 71 karşılaşmaya çıkarken 22 gol atıp 12 de asist yaptı.


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