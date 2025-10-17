Monaco'dan Valencia karşısında önemli galibiyet!

EuroLeague'in 5. haftasında Monaco, Valencia'yı konuk etti.



Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadeleyi Monaco 90-84 kazandı.



Monaco'da Nikola Mirotic, 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Valencia'da

Josep Puerto'nun 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonuçla birlikte Monaco, 4. sıraya yükseldi. Valencia ise 15. sırada kendisine yer buldu.



EuroLeague'nin 6. haftasında Monaco deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak. Valencia ise Olimpia Milano'ya konuk olacak.



