17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

Monaco'dan Valencia karşısında önemli galibiyet!

EuroLeague'in 5. haftasında Monaco, Valencia'yı 90-84 mağlup etti.

calendar 17 Ekim 2025 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'in 5. haftasında Monaco, Valencia'yı konuk etti.

Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadeleyi Monaco 90-84 kazandı.

Monaco'da Nikola Mirotic, 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Valencia'da
Josep Puerto'nun 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Monaco, 4. sıraya yükseldi. Valencia ise 15. sırada kendisine yer buldu.

EuroLeague'nin 6. haftasında Monaco deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak. Valencia ise Olimpia Milano'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
