Monaco'da Kovac yerine 3 aday var

Niko Kovac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Monaco'nun, Hırvat teknik adamın yerine 3 isim belirlediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Monaco'da Kovac yerine 3 aday var
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31 Aralık 2021 18:29
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, teknik direktör Niko Kovac yerine 3 aday belirlediği kaydedildi.

Kovac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibinin teknik direktör listesine, Phillippe Clement, Jesse Marsh ve Pualo Fonseca'yı aldığı belirtildi.

Fransa Ligi'nde 6. sırada bulunan Monaco'nun, şu ana kadar kulübün beklentilerini karşılayamayan Niko Kovac'ı kısa süre içerisinde yapılacak açıklama ile göndermesi bekleniyor.


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