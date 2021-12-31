Monaco'da Kovac yerine 3 aday var

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, teknik direktör Niko Kovac yerine 3 aday belirlediği kaydedildi.



Kovac ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibinin teknik direktör listesine, Phillippe Clement, Jesse Marsh ve Pualo Fonseca'yı aldığı belirtildi.



Fransa Ligi'nde 6. sırada bulunan Monaco'nun, şu ana kadar kulübün beklentilerini karşılayamayan Niko Kovac'ı kısa süre içerisinde yapılacak açıklama ile göndermesi bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO