Monaco, MKE Ankaragücü formasıyla başarılı performanslar sergileyen Lüksemburglu forvet Gerson Rodrigues'i transfer listesine aldı.



Bonservisi Dinamo Kiev'de olan ve 500 bin euro kiralama ücretiyle Ankaragücü'ne yarım sezonluğuna transfer olan Gerson Rodrigues, özellikle Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansla kalitesini ispatladı.



Süper Lig'de 8 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Lüksemburglu oyuncu, Monacolu scoutların da bir anda ilgisini çekti.



DİNAMO KİEV İLE GÖRÜŞTÜLER



Monacolu gözlemcilerin bir süredir takip ettiği Gerson Rodrigues için bir rapor yazdığı Monaco yönetimi ile birlikte teknik direktör Robert Moreno'nun da bu transferi onayladığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Monacolu yetkililer, Dinamo Kiev ile temasa geçti.



'YATIRIM YAPILABİLİR'



24 yaşındaki oyuncuyu 'yatırım yapılabilir' olarak gören Monaco'nun, içlerinde Henry Onyekuru'nun da bulunduğu toplam 23 kiralık oyuncusu bulunuyor. Monaco, oyunculara yatırım yapıp, daha sonra geliştirip satarak kulüp ekonomisini Avrupa'nın devleri arasına sokmayı başardı.



