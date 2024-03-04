Modern Pentatlon Dünya Kupası serisi Mısır'da başlıyor

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ilk etabı, 5 Mart Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 5-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 6 milli sporcu katılacak.



Dünya Kupası'nın Mısır etabında Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek.



Büyükler ve gençler kategorisinde yapılacak organizasyon, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı da verecek.





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