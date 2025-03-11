New Orleans Pelicans, pivot Mo Bamba'yı 10 günlük sözleşmeyle kadrosuna kattı.



Bu anlaşmayla birlikte Pelicans'ın kadrosu, üç ikili sözleşmeli oyuncu dahil olmak üzere 18 kişiye ulaştı.



Bamba, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers ve LA Clippers formalarıyla toplam 360 NBA maçına çıkarken, 6.8 sayı, 5.4 ribaund ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynadı.



Clippers ile bu sezon 28 maçta görev alan Bamba, 4.6 sayı, 4.3 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı. Ayrıca Pelicans'ın G-League takımı Birmingham Squadron'da dört maçta 21.0 sayı, 14.5 ribaund ve 1.8 blok ortalamaları tutturdu.



