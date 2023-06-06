MKE Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor
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06 Haziran 2023 14:05
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü sezonu Adana Demirspor maçıyla kapıyor.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü, sahasında puan kaybetmek istemiyor.

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