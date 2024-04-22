Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 5 ayak üzerinden düzenlenen kış trofesi tamamlandı.
Organizasyonda genel sıralama şu şekilde oluştu:
IRC-0
1- Wings Racing (Fırat Şahin)
2- Eker 40 (Ahmet Eker)
3- Wakkorama (Cem Hakko)
IRC-1
1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)
2- Strekoza (Michail Mishchenko)
3- Wind Rider (Cem Işıl)
IRC-2
1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)
2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)
3- Marmarisa (Gleb Semerenko)
IRC-3
1- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)
2- Auriga (Behlül Usluoğlu)
3- Looping (Yriy Sholov)
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 5 ayak üzerinden düzenlenen kış trofesi tamamlandı.
Organizasyonda genel sıralama şu şekilde oluştu:
IRC-0
1- Wings Racing (Fırat Şahin)
2- Eker 40 (Ahmet Eker)
3- Wakkorama (Cem Hakko)
IRC-1
1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)
2- Strekoza (Michail Mishchenko)
3- Wind Rider (Cem Işıl)
IRC-2
1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)
2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)
3- Marmarisa (Gleb Semerenko)
IRC-3
1- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)
2- Auriga (Behlül Usluoğlu)
3- Looping (Yriy Sholov)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU