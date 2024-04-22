MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu

Muğla'da düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyon isimler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu
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21 Nisan 2024 22:59
Son güncelleme 22 Nisan 2024 00:00
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 5 ayak üzerinden düzenlenen kış trofesi tamamlandı.

Organizasyonda genel sıralama şu şekilde oluştu:

IRC-0

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Eker 40 (Ahmet Eker)

3- Wakkorama (Cem Hakko)

IRC-1

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Strekoza (Michail Mishchenko)

3- Wind Rider (Cem Işıl)

IRC-2

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-3

1- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)

2- Auriga (Behlül Usluoğlu)

3- Looping (Yriy Sholov)

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