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Mitchell'ın Pacers'a karşı 5. maç için durumu belirsiz

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Indiana Pacers'a karşı oynanan 4. maçın devre arasında bileğini yeniden sakatladıktan sonra MR taramasından geçti.

calendar 13 Mayıs 2025 10:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Mitchell'ın Pacers'a karşı 5. maç için durumu belirsiz
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Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Indiana Pacers'a karşı oynanan 4. maçın devre arasında bileğini yeniden sakatladıktan sonra MR taramasından geçti.

Yapılan testler sonucunda bilekteki eski sakatlığın nüksettiği tespit edildi.

Mitchell'ın 5. maçta oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Cavaliers seride 3-1 geride bulunuyor.

Mitchell, serinin ilk üç maçında sırasıyla 33, 48 ve 43 sayı üretmişti. Ancak Game 4'te yalnızca 20 dakika sahada kalabildi ve 12 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

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