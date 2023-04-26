Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, New York Knicks'e karşı 3-1 geride oldukları playoff serisinin "henüz bitmediğini" söyledi.



Playoff kariyerinin en kötü performanslarından birinin ardından Mitchell, kendisinin ve takım arkadaşlarının bu gece Knicks'e karşı ilk tur serisinin 5. maçında galip geleceklerine dair güvenini dile getirdi:



"Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sezonumuz için oynayacağız. Aksi takdirde burada yıl sonu basın toplantısını yapıyor oluruz. Nasıl olacağı önemli değil, ister çirkin bir şekilde, ister güzel bir şekilde, ister tek sayıyla ya da 40 sayı farkla.... Ne pahasına olursa olsun kazanmalıyız.



Bu bir eleme maçı. Çıkıp yarın yokmuşcasına oynamamız gerekiyor."



Serinin bir önceki maçında 6 top kaybı yapmasının yanı sıra 5/18 şut isabetiyle oynayıp 11 sayıda kalarak 43 maçlık playoff kariyerinin en kötü performanslarından birini ortaya koymuş olan Mitchell, mağlubiyetten kendini sorumlu tuttuğunu açıkladı:



"Takım arkadaşlarım bana hep bunu yapmamam gerektiğini söylüyor ama ben böyle biriyim. Ben bu ekibin lideriyim ve onları nasıl destekliyorsam, onlar da beni hep böyle destekliyor. Bu yüzden bunun sorumluluğunu tabii ki üstleneceğim.



Maç sırasında kafamın da orada olması gerekiyordu, ama değildi. Lakin bu konuda dövünmenin bir faydası yok. Bunun yerine, kafamı nasıl verebilirim onu çözmem gerekli."



Lig tarihinde 271 takımdan sadece 13 tanesi playofflarda 3-1'lik farktan dönerek seri kazanabilmişti ve Cleveland, 2016 NBA Finalleri'nde bunu başarıp şampiyonluğu kazanan tek takım konumunda.





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