Mine Türker ve İnci Ece Öztür'ten, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birincilik

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, kadınlar röle klasmanında altın madalya kazandı. Finalde Fransız rakiplerini 46-44 mağlup eden ikili, galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mine Türker ve İnci Ece Öztür'ten, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birincilik
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02 Kasım 2024 13:47
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Kadınlar rölede final müsabakasına çıkan Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi, Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalya aldı.

Mine ve İnci, galibiyet sonrası sevinç yaşadı.

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.

 
 
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