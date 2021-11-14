Milutin Osmajic: "Türkiye'ye karşı kalitemizi göstermek istiyoruz"

Karadağ Milli Takımı'nın santrforu Milutin Osmajic, Türkiye maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milutin Osmajic: 'Türkiye'ye karşı kalitemizi göstermek istiyoruz'
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14 Kasım 2021 21:19
Karadağ Milli Takımının hücum oyuncularından Milutin Osmajic, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçında kalitelerini göstermek istediklerini söyleyen Osmajic, "Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz." dedi.


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