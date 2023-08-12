Milot Rashica, Galatasaray için gemileri yaktı!

Milot Rashica, Galatasaray'a transfer olmak için bir kez daha kulübü Norwich City'e rest çekti.
Transferinde kolaylık sağlanması için kulüp yöneticileriyle tekrar görüşen Rashica, "Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum." dedi.
Norwich City'nin 8 milyon euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro teklif etmişti.
Transferinde kolaylık sağlanması için kulüp yöneticileriyle tekrar görüşen Rashica, "Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum." dedi.
Norwich City'nin 8 milyon euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro teklif etmişti.