Milot Rashica, Galatasaray için gemileri yaktı!

Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Milot Rashica, kulübü Norwich City ile bir kez daha görüşerek Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica, Galatasaray için gemileri yaktı!
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12 Ağustos 2023 11:51
Milot Rashica, Galatasaray'a transfer olmak için bir kez daha kulübü Norwich City'e rest çekti.



Transferinde kolaylık sağlanması için kulüp yöneticileriyle tekrar görüşen Rashica, "Ben, Galatasaray'la anlaştım. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum." dedi.

Norwich City'nin 8 milyon euro istediği Rashica için Galatasaray 5 milyon Euro teklif etmişti.



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