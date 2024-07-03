Millilerden Sırbistan'da 3 madalya!

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporculardan Alperen Berber altın, Muhammed Ali Göçmen gümüş ve Servet Angi bronz madalya elde etti.

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Millilerden Sırbistan'da 3 madalya!
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03 Temmuz 2024 23:44
Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporculardan Alperen Berber altın, Muhammed Ali Göçmen gümüş ve Servet Angi bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Muhammed Ali Göçmen, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Litvanyalı Rokas Cepauskas'a mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Grekoromen stil 60 kiloda Servet Angi, Macar rakibi Edmond Domokos'u 9-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.

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