Millilerden buruk galibiyet

CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yedinci ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, son maçında Karadağ ile karşılaştı.
Türkiye müsabakayı 25-15, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 kazandı.
Grup aşamasını 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, son maçında Karadağ ile karşılaştı.
Türkiye müsabakayı 25-15, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 kazandı.
Grup aşamasını 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti.