Milli yelkenci Umut Eyriparmak, dünya dördüncüsü oldu

Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Milli yelkenci Umut Eyriparmak, dünya dördüncüsü oldu
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06 Aralık 2021 23:08
Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Umman'da düzenlenen 2021 Laser Radial Erkekler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Umut Eyriparmak, 12 yarış sonunda elde ettiği 29 net puanla dördüncü sırada yer aldı.

2021 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ise milli sporcu Ecem Güzel, 11 yarış sonunda 248 net puanla organizasyonu 32. sırada tamamladı.


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