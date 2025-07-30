Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'na son 16 turunda veda etti.
Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda Çekyalı Dominika Salkova ile karşılaştı.
Dünya 183 numarası Salkova'ya 2-0 (6-3,6-2) yenilen Zeynep, turnuvadan elendi.
Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda Çekyalı Dominika Salkova ile karşılaştı.
Dünya 183 numarası Salkova'ya 2-0 (6-3,6-2) yenilen Zeynep, turnuvadan elendi.