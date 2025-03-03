Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den dev başarı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 77'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den dev başarı!
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03 Mart 2025 19:06
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı.

Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.

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