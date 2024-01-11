Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde finalde!

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Sırp Olga Danilovic'i 2-1 yenerek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 15:11
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Sırp Olga Danilovic'i 2-1 yenerek adını final turuna yazdırdı.

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki 2. tur maçında, klasmanın 124. sırasındaki Danilovic ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-4 kaybetti ancak sonraki setleri 6-1 kazanarak 1 saat 54 dakika süren mücadele sonunda tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, 3. turda dünya 189 numarası Lulu Sun'un karşısına çıkacak.

Zeynep, İsviçreli rakibini de geçerse kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloya girecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery