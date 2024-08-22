Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı

Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde Sasnovich'e 2-0 mağlup olarak ana tabloya yükselemadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 20:20
Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi ve ana tabloya kalamadı.

Dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda dünya 101 numarası Sasnovich'le karşılaştı.

İlk seti 6-2 kaybeden Zeynep, tie-break'e giden ikinci seti de 7-6 yitirdi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak elendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery