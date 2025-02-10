Milli tenisçi Cem İlkel, Kuveyt'teki turnuvada şampiyon oldu

Cem İlkel, Uluslararası Zahra Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Kuveyt'in Zahra bölgesinde gerçekleştirilen toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Cem ile 4 numaralı seri başı İsviçreli Johan Nikles karşılaştı.
Cem, sert zeminde oynanan karşılaşmada İsviçreli rakibini 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
29 yaşındaki milli raket, ITF turnuvalarındaki 6. tekler zaferini elde etti.
Cem, sert zeminde oynanan karşılaşmada İsviçreli rakibini 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
29 yaşındaki milli raket, ITF turnuvalarındaki 6. tekler zaferini elde etti.
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