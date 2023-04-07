Milli Takım, Kanada'ya kaybetti

Dünya Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Kanada'ya 9-5 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli Takım, Kanada'ya kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2023 23:01
Türkiye, Dünya Erkekler Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada'ya 9-5 mağlup oldu.

Başkenti Ottawa'da devam eden şampiyonada Türkiye, 11. maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.

Rakibine 9-5 kaybeden ay-yıldızlı ekip, 11. maçında 9. yenilgisini yaşadı.

Yarı finale çıkma şansı kalmayan Türkiye, şampiyonadaki son maçını sabaha karşı Norveç'le oynayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery