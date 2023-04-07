Milli Takım, Kanada'ya kaybetti

Türkiye, Dünya Erkekler Curling Şampiyonası'nda ev sahibi Kanada'ya 9-5 mağlup oldu.
Başkenti Ottawa'da devam eden şampiyonada Türkiye, 11. maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.
Rakibine 9-5 kaybeden ay-yıldızlı ekip, 11. maçında 9. yenilgisini yaşadı.
Yarı finale çıkma şansı kalmayan Türkiye, şampiyonadaki son maçını sabaha karşı Norveç'le oynayacak.
Başkenti Ottawa'da devam eden şampiyonada Türkiye, 11. maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.
Rakibine 9-5 kaybeden ay-yıldızlı ekip, 11. maçında 9. yenilgisini yaşadı.
Yarı finale çıkma şansı kalmayan Türkiye, şampiyonadaki son maçını sabaha karşı Norveç'le oynayacak.
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