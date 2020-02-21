Milli takım için sevindirici haber; Kenan Karaman sahalara dönüyor!

FREIBURG'A KARŞI OYNAYABİLİR

Aralık ayında yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle sahalardan uzak kalan A Milli Futbolcu Kenan Karaman yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.Uzun zaman sonra takımla çalışmalara başlayan Fortuna Düsseldorflu oyuncu, teknik direktörü Uwe Rösler tarafından da azmiyle takdir ediliyor.Fortuna Düsseldorf teknik direktörü Uwe Rosler Kenan Karaman için;" dedi.Fortuna Düsseldorf, son 22 Bundesliga maçında sadece 21 gol bulabildi. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Bundesliga ekibinde forvet oyuncusu Kenan Karaman, hafta sonu formasına kavuşabilir.A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alması beklenen Kenan Karaman, hastalığı nedeniyle bu sezon az forma şansı buldu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyebilen milli oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.