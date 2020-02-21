Milli takım için sevindirici haber; Kenan Karaman sahalara dönüyor!

Yaşadığı ağır zatürre hastalığı nedeniyle, sahalardan bir süre uzak kalan A Milli Futbolcu Kenan Karaman sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Milli takım için sevindirici haber; Kenan Karaman sahalara dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2020 17:10
Aralık ayında yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle sahalardan uzak kalan A Milli Futbolcu Kenan Karaman yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Uzun zaman sonra takımla çalışmalara başlayan Fortuna Düsseldorflu oyuncu, teknik direktörü Uwe Rösler tarafından da azmiyle takdir ediliyor.

Fortuna Düsseldorf teknik direktörü Uwe Rosler Kenan Karaman için; "Burada olduğumdan beri, her teknik birimi yakından takip ediyorum. Kenan, şu anda tamamen hazır durumda. Bu çalışması da onun tutkusunu gösteriyor." dedi.

FREIBURG'A KARŞI OYNAYABİLİR

Fortuna Düsseldorf, son 22 Bundesliga maçında sadece 21 gol bulabildi. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Bundesliga ekibinde forvet oyuncusu Kenan Karaman, hafta sonu formasına kavuşabilir.

A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alması beklenen Kenan Karaman, hastalığı nedeniyle bu sezon az forma şansı buldu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyebilen milli oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için