Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.
| Oyuncu
| Kulüp
| Doğum Tarihi
| A Millilik Sayısı / Gol
| İlk A Milliliği
| KALECİ
| Altay Bayındır
| Manchester United
| 14.04.1998
| 10/0
| 27.05.2021
| Berke Özer
| ikas Eyüpspor
| 25.05.2000
| -
| -
| Muhammed Şengezer
| RAMS Başakşehir FK
| 05.01.1997
| -
| -
| Uğurcan Çakır
| Trabzonspor A.Ş.
| 05.04.1996
| 31/0
| 30.05.2019
| DEFANS
| Çağlar Söyüncü
| Fenerbahçe A.Ş.
| 23.05.1996
| 56/2
| 24.03.2016
| Eren Elmalı
| Galatasaray A.Ş.
| 07.07.2000
| 16/0
| 07.06.2022
| Merih Demiral
| Al-Ahli Saudi FC
| 05.03.1998
| 53/4
| 20.11.2018
| Mert Müldür
| Fenerbahçe A.Ş.
| 03.04.1999
| 35/2
| 11.10.2018
| Mustafa Eskihellaç
| Trabzonspor A.Ş.
| 05.05.1997
| -
| -
| Samet Akaydin
| Çaykur Rizespor A.Ş.
| 13.03.1994
| 14/1
| 19.11.2022
| Yasin Özcan
| Kasımpaşa A.Ş.
| 20.04.2006
| -
| -
| Yusuf Akçiçek
| Fenerbahçe A.Ş.
| 25.01.2006
| 1/0
| 23.03.2025
| Zeki Çelik
| AS Roma
| 17.02.1997
| 53/2
| 05.06.2018
| ORTA SAHA
| Demir Ege Tıknaz
| Rio Ave FC
| 17.08.2004
| -
| -
| Hakan Çalhanoğlu
| FC Internazionale Milano
| 08.02.1994
| 97/21
| 06.09.2013
| İsmail Yüksek
| Fenerbahçe A.Ş.
| 26.01.1999
| 23/1
| 22.09.2022
| Kaan Ayhan
| Galatasaray A.Ş.
| 10.11.1994
| 69/5
| 31.08.2016
| Okay Yokuşlu
| Trabzonspor A.Ş.
| 09.03.1994
| 47/1
| 17.11.2015
| Orkun Kökçü
| SL Benfica
| 29.12.2000
| 39/3
| 06.09.2020
| Salih Özcan
| Borussia Dortmund
| 11.01.1998
| 23/0
| 29.03.2022
| FORVET
| Arda Güler
| Real Madrid CF
| 25.02.2005
| 19/4
| 19.11.2022
| Barış Alper Yılmaz
| Galatasaray A.Ş.
| 23.05.2000
| 26/2
| 13.11.2021
| Can Uzun
| Eintracht Frankfurt
| 11.11.2005
| 2/0
| 22.03.2024
| Deniz Gül
| FC Porto
| 02.07.2004
| 2/0
| 20.03.2025
| İrfan Can Kahveci
| Fenerbahçe A.Ş.
| 15.07.1995
| 39/5
| 23.03.2018
| Kenan Yıldız
| Juventus
| 04.05.2005
| 19/2
| 12.10.2023
| Kerem Aktürkoğlu
| SL Benfica
| 21.10.1998
| 42/11
| 27.05.2021
| Mustafa Hekimoğlu
| Beşiktaş A.Ş.
| 22.04.2007
| -
| -
| Oğuz Aydın
| Fenerbahçe A.Ş.
| 27.10.2000
| 3/0
| 04.06.2024
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