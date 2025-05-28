Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Oyuncu



Kulüp



Doğum Tarihi



A Millilik Sayısı / Gol



İlk A Milliliği



KALECİ



Altay Bayındır



Manchester United



14.04.1998



10/0



27.05.2021



Berke Özer



ikas Eyüpspor



25.05.2000



-



-



Muhammed Şengezer



RAMS Başakşehir FK



05.01.1997



-



-



Uğurcan Çakır



Trabzonspor A.Ş.



05.04.1996



31/0



30.05.2019



DEFANS



Çağlar Söyüncü



Fenerbahçe A.Ş.



23.05.1996



56/2



24.03.2016



Eren Elmalı



Galatasaray A.Ş.



07.07.2000



16/0



07.06.2022



Merih Demiral



Al-Ahli Saudi FC



05.03.1998



53/4



20.11.2018



Mert Müldür



Fenerbahçe A.Ş.



03.04.1999



35/2



11.10.2018



Mustafa Eskihellaç



Trabzonspor A.Ş.



05.05.1997



-



-



Samet Akaydin



Çaykur Rizespor A.Ş.



13.03.1994



14/1



19.11.2022



Yasin Özcan



Kasımpaşa A.Ş.



20.04.2006



-



-



Yusuf Akçiçek



Fenerbahçe A.Ş.



25.01.2006



1/0



23.03.2025



Zeki Çelik



AS Roma



17.02.1997



53/2



05.06.2018



ORTA SAHA



Demir Ege Tıknaz



Rio Ave FC



17.08.2004



-



-



Hakan Çalhanoğlu



FC Internazionale Milano



08.02.1994



97/21



06.09.2013



İsmail Yüksek



Fenerbahçe A.Ş.



26.01.1999



23/1



22.09.2022



Kaan Ayhan



Galatasaray A.Ş.



10.11.1994



69/5



31.08.2016



Okay Yokuşlu



Trabzonspor A.Ş.



09.03.1994



47/1



17.11.2015



Orkun Kökçü



SL Benfica



29.12.2000



39/3



06.09.2020



Salih Özcan



Borussia Dortmund



11.01.1998



23/0



29.03.2022



FORVET



Arda Güler



Real Madrid CF



25.02.2005



19/4



19.11.2022



Barış Alper Yılmaz



Galatasaray A.Ş.



23.05.2000



26/2



13.11.2021



Can Uzun



Eintracht Frankfurt



11.11.2005



2/0



22.03.2024



Deniz Gül



FC Porto



02.07.2004



2/0



20.03.2025



İrfan Can Kahveci



Fenerbahçe A.Ş.



15.07.1995



39/5



23.03.2018



Kenan Yıldız



Juventus



04.05.2005



19/2



12.10.2023



Kerem Aktürkoğlu



SL Benfica



21.10.1998



42/11



27.05.2021



Mustafa Hekimoğlu



Beşiktaş A.Ş.



22.04.2007



-



-



Oğuz Aydın



Fenerbahçe A.Ş.



27.10.2000



3/0



04.06.2024





A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.