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Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takım'ın Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

calendar 28 Mayıs 2025 15:36
Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.

Oyuncu

 Kulüp

 Doğum Tarihi

 A Millilik Sayısı / Gol

 İlk A Milliliği
KALECİ
Altay Bayındır

 Manchester United

 14.04.1998

 10/0

 27.05.2021
Berke Özer

 ikas Eyüpspor

 25.05.2000

 -

 -
Muhammed Şengezer

 RAMS Başakşehir FK

 05.01.1997

 -

 -
Uğurcan Çakır

 Trabzonspor A.Ş.

 05.04.1996

 31/0

 30.05.2019
DEFANS
Çağlar Söyüncü

 Fenerbahçe A.Ş.

 23.05.1996

 56/2

 24.03.2016
Eren Elmalı

 Galatasaray A.Ş.

 07.07.2000

 16/0

 07.06.2022
Merih Demiral

 Al-Ahli Saudi FC

 05.03.1998

 53/4

 20.11.2018
Mert Müldür

 Fenerbahçe A.Ş.

 03.04.1999

 35/2

 11.10.2018
Mustafa Eskihellaç

 Trabzonspor A.Ş.

 05.05.1997

 -

 -
Samet Akaydin

 Çaykur Rizespor A.Ş.

 13.03.1994

 14/1

 19.11.2022
Yasin Özcan

 Kasımpaşa A.Ş.

 20.04.2006

 -

 -
Yusuf Akçiçek

 Fenerbahçe A.Ş.

 25.01.2006

 1/0

 23.03.2025
Zeki Çelik

 AS Roma

 17.02.1997

 53/2

 05.06.2018
ORTA SAHA
Demir Ege Tıknaz

 Rio Ave FC

 17.08.2004

 -

 -
Hakan Çalhanoğlu

 FC Internazionale Milano

 08.02.1994

 97/21

 06.09.2013
İsmail Yüksek

 Fenerbahçe A.Ş.

 26.01.1999

 23/1

 22.09.2022
Kaan Ayhan

 Galatasaray A.Ş.

 10.11.1994

 69/5

 31.08.2016
Okay Yokuşlu

 Trabzonspor A.Ş.

 09.03.1994

 47/1

 17.11.2015
Orkun Kökçü

 SL Benfica

 29.12.2000

 39/3

 06.09.2020
Salih Özcan

 Borussia Dortmund

 11.01.1998

 23/0

 29.03.2022
FORVET
Arda Güler

 Real Madrid CF

 25.02.2005

 19/4

 19.11.2022
Barış Alper Yılmaz

 Galatasaray A.Ş.

 23.05.2000

 26/2

 13.11.2021
Can Uzun

 Eintracht Frankfurt

 11.11.2005

 2/0

 22.03.2024
Deniz Gül

 FC Porto

 02.07.2004

 2/0

 20.03.2025
İrfan Can Kahveci

 Fenerbahçe A.Ş.

 15.07.1995

 39/5

 23.03.2018
Kenan Yıldız

 Juventus

 04.05.2005

 19/2

 12.10.2023
Kerem Aktürkoğlu

 SL Benfica

 21.10.1998

 42/11

 27.05.2021
Mustafa Hekimoğlu

 Beşiktaş A.Ş.

 22.04.2007

 -

 -
Oğuz Aydın

 Fenerbahçe A.Ş.

 27.10.2000

 3/0

 04.06.2024

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