Milli sporcuların üzerine çığ düştü; 1 sporcumuzu kaybettik

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.
Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.
1 SPORCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.
Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.
1 SPORCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.