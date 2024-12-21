Milli sporcuların üzerine çığ düştü; 1 sporcumuzu kaybettik

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'sine tırmanırken çığ düştü. 1 sporcumuz hayatını kaybetti.

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Milli sporcuların üzerine çığ düştü; 1 sporcumuzu kaybettik
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21 Aralık 2024 11:04
Son güncelleme 21 Aralık 2024 14:44
Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.

1 SPORCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi. 

 


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