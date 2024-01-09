Milli sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nde yeni sezonu Atina'da açacak

Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi'nin ilk ayağı, 12-14 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nde yeni sezonu Atina'da açacak
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09 Ocak 2024 14:13
Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi'nin ilk ayağı, 12-14 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda 81 ülkeden binin üstünde karateci yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 11 kadın, 10 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

- Kadınlar

Kata: Ayşe Yılmaz, Damla Su Türemen

50 kilo: Dicle Beyazıt, Elif Sena Türkmen

55 kilo: Zümra Rezzan İm, Umay Uygur

61 kilo: Nurbade Buber, Sena Kızılarslan

68 kilo: Sudenur Aksoy

+68 kilo: Fatma Uygur, Zeyna Gaballa

 

- Erkekler

60 kilo: Burak Özdemir, Hasan Celal Yıldırım, Mert Halıcı

67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz, Ömer Abdurrahim Özer

84 kilo: Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Eren Adil Yılmazer

+84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ

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