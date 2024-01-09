Milli sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nde yeni sezonu Atina'da açacak

Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi'nin ilk ayağı, 12-14 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda 81 ülkeden binin üstünde karateci yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 11 kadın, 10 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
- Kadınlar
Kata: Ayşe Yılmaz, Damla Su Türemen
50 kilo: Dicle Beyazıt, Elif Sena Türkmen
55 kilo: Zümra Rezzan İm, Umay Uygur
61 kilo: Nurbade Buber, Sena Kızılarslan
68 kilo: Sudenur Aksoy
+68 kilo: Fatma Uygur, Zeyna Gaballa
- Erkekler
60 kilo: Burak Özdemir, Hasan Celal Yıldırım, Mert Halıcı
67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz, Ömer Abdurrahim Özer
84 kilo: Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Eren Adil Yılmazer
+84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda 81 ülkeden binin üstünde karateci yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 11 kadın, 10 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
- Kadınlar
Kata: Ayşe Yılmaz, Damla Su Türemen
50 kilo: Dicle Beyazıt, Elif Sena Türkmen
55 kilo: Zümra Rezzan İm, Umay Uygur
61 kilo: Nurbade Buber, Sena Kızılarslan
68 kilo: Sudenur Aksoy
+68 kilo: Fatma Uygur, Zeyna Gaballa
- Erkekler
60 kilo: Burak Özdemir, Hasan Celal Yıldırım, Mert Halıcı
67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz, Ömer Abdurrahim Özer
84 kilo: Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Eren Adil Yılmazer
+84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ
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